Минтруд подтвердил обеспеченность детей от 3 лет местами в детсадах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Замглавы Минтруда Андрей Пудов рассказал о процессе обеспечения детей от 3 лет местами в дошкольных учреждениях, передает РИА Новости.

"Для помощи в трудоустройстве женщин с маленькими детьми обеспечена 100% доступность мест в государственных детских садах для детей начиная с трех лет", – заявил он.

Пудов добавил, что аналогичная работа ведется для создания доступных мест, предназначенных для детей от 1,5 года. Об этом он сообщил на круглом столе, посвященном 60-летию Европейской социальной хартии и 25-летию членства России в Совете Европы.

Ранее стало известно, что в рамках программы реновации в ЮЗАО Москвы построят более 30 школ и детских садов. Проекты планировки территорий уже прошли процедуру публичных слушаний.