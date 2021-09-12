Школу на 750 учеников построили в поселении Рязановское

09:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В поселении Рязановское Новомосковского административного округа столицы завершилось строительство за счет инвестора школы на 750 учеников. Ее планируется передать в собственность города, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Общая площадь двухэтажного с одним подземным этажом школьного здания составляет 24,2 тысячи квадратных метров. Школа рассчитана на 30 классов. Здание состоит из двух основных блоков, соединенных между собой", – рассказал глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
Он уточнил, что на первом этаже здания расположатся учебные классы, актовый и спортивный залы, столовая, а на втором – кабинеты труда, библиотека, инженерный класс и помещение для кружков. На территории образовательного учреждения создали спортивную зону с игровым полем, площадками для волейбола и баскетбола, беговыми дорожками и ямой для прыжков в длину.
Между тем заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что почти 40 процентов социальных объектов в Москве строят за счет инвесторов.
Ранее Сергей Собянин открыл новое здание школы № 338 на улице Сосенский Стан в поселке Коммунарка. Она рассчитана на 1,1 тысячи мест, а в настоящее время в нее зачислено 500 учеников. Как отметил мэр, здание оснащено всем необходимым: спортивными и актовым залами, современными лабораториями, медиаклассами.
Собянин открыл в Коммунарке новое здание школы на 1 100 учеников
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