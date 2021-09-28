Минтруд рассказал о получении денежной компенсации за неиспользованный отпуск

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При увольнении работник может получить денежную компенсацию за неиспользованный отпуск. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в официальном Instagram Минтруда РФ.

"Заменить неиспользованный отпуск денежной компенсацией возможно и в том случае, если ежегодный оплачиваемый отпуск превышает 28 календарных дней. Дополнительную часть (ту, которая превышает 28 дней или часть из этих дней) можно заменить денежной выплатой", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что некоторым работникам полный срок отпуска предоставляется в обязательном порядке. В их числе трудящиеся при вредных или опасных условиях, будущие мамы и несовершеннолетние работники. При увольнении они также получают компенсацию за неиспользованные дни отпуска.

Ранее Минтруд РФ запустил систему электронных сертификатов по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР).

Электронный сертификат является новым платежным инструментом, который представляет собой реестровую запись. Он привязывается к банковской карте платежной системы "Мир".