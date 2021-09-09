Россиянам рассказали о самом легком способе устроиться на работу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Во многие российские компании (87%) можно устроиться по рекомендации знакомых, сообщает "Газета.ру".
Отмечается, что брать новых людей из числа рекомендованных коллегами приходилось 64% участников опроса. Так, больше 30% HR-менеджеров устраивали на работу по рекомендациям друзей или родственников, 25% – по советам бывших коллег. Еще 23% респондентов прислушивались к рекомендациям других людей: однокурсников или консультантов.
Уточняется, что при этом во многих случаях (41%) число специалистов, принятых по рекомендации, не превышает 10%.
Около 60% менеджеров по персоналу считают, что принятые по рекомендации специалисты работают почти с той же эффективностью, что и другие. О том, что эти работники трудятся лучше других, сообщили 17% работодателей.
Исследование проходило с 23 июля по 3 августа 2021 года, в нем участвовали 1 000 менеджеров по персоналу и 1 600 представителей экономически активного населения по всей России.
Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал, сколько россиян работают в сферах с вредными условиями труда. По его словам, в таких областях задействованы около 10 миллионов граждан.
По данным Росстата, численность рабочей силы старше 15 лет в России составляет 75,5 миллиона человек. Из них 3,4 миллиона являются безработными.
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