Песков заверил, что РФ окажет всю необходимую помощь народу Палестины

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова оказывать помощь палестинцам, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, Россия с самого начала "трагических событий" в секторе Газа старалась внести свой вклад в оказание гуманитарной помощи населению.

При этом он отметил, что Москва не является участницей мирной сделки в данном конфликте, поэтому "вряд ли Россия как-то должна вкладываться в восстановление Газы".

"Хотя (у России. – Прим. ред.) традиционные отношения, исторические отношения с палестинцами, и, конечно, мы будем оставаться готовыми оказывать всю необходимую помощь", – заверил пресс-секретарь главы государства.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия может участвовать в любых форматах по урегулированию палестино-израильского конфликта. Он выразил надежду на то, что все договоренности по плану президента США Дональда Трампа по Газе будут выполнены.

В ночь на 9 октября Израиль и палестинское движение ХАМАС договорились о первых пунктах мирного плана по урегулированию ближневосточного конфликта. Движение должно освободить всех заложников, а израильская сторона – вывести свои войска на согласованную линию.

