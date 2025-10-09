Путин заявил о важности создания независимого государства Палестины

Фото: kremlin.ru

Россия и ее партнеры по СНГ видят в создании независимого палестинского государства главное условие долгосрочной стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил Владимир Путин на саммите "Россия – Центральная Азия".

Президент России подчеркнул, что подобной позиции придерживался Советский Союз, а теперь она по наследству досталась всем республикам, входившим в его состав.

"Мы считаем, что главным, непременным условием для долгосрочной стабилизации (ситуации на Ближнем Востоке. – Прим. ред.) и решения всех вопросов, связанных с этой трудной проблемой, является создание независимого палестинского государства", – сказал Путин.

Глава государства добавил, что Россия внимательно наблюдает за развитием ситуации и вместе с партнерами по Ближнему Востоку пытается внести свой вклад в урегулирование.

29 сентября Белый дом обнародовал план по завершению конфликта в Газе. Позже глава МИД России Сергей Лавров назвал этот план президента Дональда Трампа лучшим вариантом, что есть "на столе". Министр отметил, что в 20 предложенных пунктах упоминается слово "государственность", но сформулировано все достаточно общо.

