Путин рассказал о своих ожиданиях от предстоящего форума "Один пояс – один путь"

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Владимир Путин рассчитывает на то, что его участие в предстоящем форуме "Один пояс – один путь" в Пекине будет максимально продуктивным. Об этом он сообщил в интервью Медиакорпорации Китая, опубликованном на сайте Кремля.

По ожиданиям президента РФ, в ходе форума будут подписываться контракты, установятся новые контакты между участниками экономической деятельности, а также планируется встреча руководителей правительств и глав различных ведомств и министерств.

Путин также рассказал, что ознакомился с предложениями правительства РФ по различным направлениям.

"И каждый проект может представлять из себя то, над чем мы будем работать не один год, а, может быть, десятилетие вперед", – добавил президент России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на предстоящих переговорах Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине будут обсуждаться международные темы.

Третий международный форум "Один пояс – один путь" пройдет в Пекине с 17 по 18 октября. Он будет посвящен теме "Высококачественное совместное строительство "Одного пояса – одного пути" и совместные усилия для достижения общего развития и процветания".