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Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с визитом в Пекин, где состоится третий международный форум "Один пояс – один путь". Об этом сообщает ТАСС.

Ожидается, что в китайской столице Лавров проведет переговоры с главой МИД КНР Ван И, а также с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на предстоящих переговорах Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине будут обсуждаться международные темы.

До этого Путин заявил, что действующая внешняя политика Китая построена на поиске компромиссов, в том числе политика проекта "Один пояс – один путь". Такой подход, по его словам, отличает КНР от других стран с тяжелым колониальным наследием.