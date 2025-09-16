Путин поздравил с 80-летием юмориста Петросяна

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Владимир Путин поздравил юмориста Евгения Петросяна с 80-летием в телеграмме, которая была опубликована на сайте Кремля. Об этом сообщает RT.

Президент пожелал советскому и российскому артисту эстрады "здоровья, вдохновения и творческого долголетия". Отдельно глава государства выделил мастерство и талант, а также юмор и обаяние народного артиста РСФСР.

Кроме того, Путин отметил, что многие как в России, так и за границей высоко ценят безграничную преданность юмориста его профессии.

Ранее Петросян опроверг сведения об отмене своих концертов из-за состояния здоровья. Он сообщил, что журналисты "портят всю картину" жизни и "сочиняют небылицы", чтобы взбудоражить публику.

Юморист также заявил, что все сообщения о том, что ему потребовалась помощь врачей, не соответствуют действительности.