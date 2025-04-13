Юморист Петросян опроверг сообщения о проблемах со здоровьем

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Народный артист РСФСР Евгений Петросян заявил, что все сообщения о том, что ему потребовалась экстренная помощь врачей, не соответствует действительности. Он рассказал об этом в беседе с Агентством "Москва".

"Ничего кроме пренебрежения выразить не могу. Что опять они там выдумали? Все у меня хорошо. Сами выдумывают, а потом названивают целыми днями", – подчеркнул артист.

Хорошее самочувствие юмориста подтвердила и его супруга Татьяна Брухунова. Комментируя состояние здоровья мужа в разговоре с РИА Новости, она подчеркнула, что вся противоположная информация является фейком.

Сообщения о том, что Петросяну потребовалась экстренная помощь медиков, начали распространяться в телеграм-каналах некоторое время назад. Утверждалось, что юмориста поднялась высокая температура и начались проблемы с дыханием.

Ранее Петросян опроверг сведения об отмене своих концертов. СМИ сообщали, что артист якобы решил отказаться от выступлений из-за состояния здоровья. В ответ на это юморист заявил, что журналисты "портят всю картину" жизни и "сочиняют небылицы" для того, чтобы взбудоражить публику.

