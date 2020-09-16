Путин поздравил Сугу с избранием на пост премьер-министра Японии

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Владимир Путин поздравил Ёсихидэ Сугу с избранием на пост премьер-министра Японии, сообщает "Мир 24".

Российский лидер заявил о готовности Москвы к конструктивному взаимодействию по актуальным вопросам как двусторонней, так и международной повестки.

Путин считает, что взаимодействие стран усилит стабильность и безопасность в регионе.

16 сентября в Японии состоялось внеочередное заседание палаты представителей. На выборах сменщика Синдзо Абэ за Сугу проголосовали 314 депутатов.

Ёсизидэ Сугу представляет интересы правящей коалиции "Либерально-демократической партии" и партии Комэйто. Этот политический блок имеет 313 мест в японском парламенте, поэтому победу Сугу называют ожидаемой.

Предыдущий премьер Японии Синдзо Абэ покинул пост в связи с обострением хронического заболевания. Ёсихидэ Суга заявил, что планирует продолжить курс своего предшественника.

