Новым премьер-министром Японии избрали Ёсихидэ Сугу

Фото: ТАСС/NICOLAS DATICHE/POOL/ЕРА
Ёсихидэ Суга избран новым премьер-министром Японии. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
В среду, 16 сентября, в стране состоялось внеочередное заседание палаты представителей. На выборах сменщика Синдзо Абэ за Сугу проголосовали 314 депутатов.
Ёсизидэ Сугу представляет интересы правящей коалиции "Либерально-демократической партии" и партии Комэйто. Этот политический блок имеет 313 мест в японском парламенте, поэтому победу Сугу называют ожидаемой.
Аналогичный результат прогнозируется на голосовании в верхней палате местного парламента, где сохраняется аналогичный перевес по числу депутатов в пользу правящей коалиции. Если же результат будет иным, то в силу вступит приоритет палаты представителей.
Предыдущий премьер-министр Японии Синдзо Абэ решил покинуть пост в связи с обострением хронического заболевания. Ёсихидэ Суга ранее заявил, что планирует продолжить курс своего предшественника.
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