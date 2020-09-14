Новый лидер правящей партии Японии высказался о принадлежности Курил

Фото: ТАСС/АР/Eugene Hoshiko
Избранный председателем правящей в Японии Либерально-демократической партии Есихидэ Суга рассказал о важности вопроса по принадлежности четырех южных островов Курильской гряды. Их японская сторона называет северными территориями, сообщает телеканал NHK.
"Что касается вопроса северных территорий, намерен продолжать диалог, чтобы прояснить вопрос принадлежности четырех островов", – заявил японский премьер.
Новым главой правящей Либерально-демократической партии Японии стал 71-летний генсек правительства Есихидэ Суга.
В 1956 году Советский Союз подписал с Японией декларацию, где пообещал вернуть Шикотан и Хабомаи после заключения мира. Однако соглашение не состоялось. Одной из причин такого шага стало отсутствие в тексте договора четких указаний на то, что Южный Сахалин и Курильские острова перешли под суверенитет Советского Союза.
В июне читателей японского издания Yomiuri shimbun не удивило заявление Владимира Путина о принадлежности Курильских островов России. Некоторые посчитали, что такие заявления президента РФ указывают на то, что у России отпало всякое желание возвращать острова Японии.
Кроме того, японский журналист и политолог Юкио Касияма призывал власти своей страны отобрать у Российской Федерации Курильские острова.
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