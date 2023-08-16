Путин не захотел возвращать в Россию "рыбные четверги"

Фото: depositphotos/haveseen

Владимир Путин отказался возвращать "рыбные четверги", однако он попросил разработать меры для того, чтобы население чаще употребляло в пищу рыбу. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства, передает ТАСС.

По его словам, введение "рыбных четвергов" в СССР вряд ли объяснялось желанием сбалансировать питание людей. Он отметил, что тогда такое решение было продиктовано тем, что в стране отсутствовала мясная продукция.

"И производство их было недостаточно. Но подумать над созданием системы мер по стимулированию внутреннего потребления рыбной продукции, конечно, можно и нужно", – добавил Путин.

Как он утверждает, на текущий момент наблюдаются проблемы с поставками рыбы не только с Дальнего Востока, но и из Мурманска. Также российский лидер потребовал от чиновников подумать, как сделать так, чтобы жители России стали больше питаться дешевой рыбой и морепродуктами.

"Потребление рыбы у нас составил 22,6 килограмма на человека. А по рекомендации Минздрава должно быть 28 килограммов. Что нам мешает добиться нужного результата?" – спросил у чиновников Путин.

В конце июля стало известно, что правительство РФ ввело запрет на ввоз в Россию готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных государств, в частности США, стран ЕС и Норвегии. Из-за этого шпроты, икра и другая продукция из рыбы и морепродуктов может подорожать на 15–20%.

Россиян предупредили, что суши и роллы в ресторанах Москвы могут сильно подорожать