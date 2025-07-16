Песков: положения ядерной доктрины в России сохраняют свое действие

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Положения ядерной доктрины продолжают действовать в России, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ядерная доктрина же действует – соответственно, все ее положения действуют", – сказал Песков.

Пресс-секретарь также отметил, что доктрина является одним из основополагающих документов.

В ноябре 2024 года Владимир Путин подписал указ, утверждающий обновленную доктрину об основах госполитики в области ядерного сдерживания. Изменения, например, коснулись уточнения государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, и обновлен перечень военных угроз.

Согласно обновленной доктрине, агрессия со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерной страны будет считаться совместным нападением на страну.

Также Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказал мнение, что использование Украиной "грязной бомбы" против России было бы колоссальной и последней ошибкой. Он напомнил, что в доктрине страны прописано, что Москва реагирует на все угрозы зеркально и в случае сброса бомбы ответ может быть очень жестким и катастрофическим.