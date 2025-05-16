Песков указал на отсутствие предложений по возобновлению работы Совета Россия – НАТО

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Субстантивных предложений по восстановлению деятельности Совета Россия – НАТО пока не поступало, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в СМИ обсуждаются только гипотетические идеи на эту тему. Вместе с тем официальный представитель Кремля указал на сложности в рассмотрении вопроса о возобновлении партнерства с Североатлантическим альянсом в настоящее время.

"Конечно, сейчас говорить о возобновлении <...> какого-то диалога, когда НАТО как Североатлантический альянс фактически воюет с Российской Федерацией, трудно об этом говорить, безусловно", – заключил Песков.

Накануне, 15 мая, журналисты писали, что США дополнили предложение по урегулированию на Украине идеей о возобновлении работы Совета Россия – НАТО.

Немногим ранее СМИ стало известно, что Альянс планирует изменить военную доктрину из-за уязвимости перед Россией. Действия ВС России на Украине поставили под сомнение господство НАТО в воздухе, считает бывший главком ВСУ Валерий Залужный, который призвал уделить больше внимания использованию БПЛА. Члены Альянса поддерживают его мнение и считают необходимым увеличить закупку дешевого и расходуемого оружия.