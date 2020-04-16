Кремль предупредит лидеров других стран о переносе парада Победы

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Лидеры стран, которых ранее пригласили на парад Победы 9 мая в столице, будут уведомлены о его переносе.

Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В четверг стало известно, что Владимир Путин принял решение перенести парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на другую дату.

"До Дня Победы уже меньше месяца, сейчас перед нами непростой, прямо скажем, тяжелый выбор: и дата 9 Мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна", – сказал глава государства в ходе встречи с членами Совета безопасности.

При этом Путин обратил внимание, что парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, обязательно состоится в этом году. Кроме того, будет шествие "Бессмертного полка", заверил российский президент.

До этого представители российских объединений ветеранов попросили Владимира Путина перенести торжественное мероприятие на более позднюю дату.