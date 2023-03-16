Путин обсудил с президентом Азербайджана меры по обеспечению безопасности на Южном Кавказе

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Во время разговора лидеры двух стран обсудили меры по обеспечению безопасности и стабильности на Южном Кавказе в русле трехсторонних договоренностей глав России, Азербайджана и Армении.

Помимо этого, Путин с Алиевым также обменялись мнениями касательно развития транспортно-логистических и экономических связей в регионе.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе. Российский лидер призвал решать все вопросы конструктивно.

До этого президент РФ провел телефонный разговор с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. В Кремле сообщили, что стороны договорились о поддержании будущих контактов.

Путин заявил, что инфляция в России в годовом выражении опустится ниже 4% по итогам марта

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!