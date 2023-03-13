Путин обсудил с Пашиняном варианты разрешения ситуации в Карабахе

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Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе. Российский лидер призвал решать все вопросы конструктивно. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В рамках телефонного разговора Путин и Пашинян рассмотрели возможность реализации договоренностей, к которым ранее пришли Россия, Армения и Азербайджан. Отдельное внимание они уделили обеспечению стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе, а также восстановлению экономических и транспортных связей в регионе.

"Владимир Путин подчеркнул необходимость решения всех возникающих вопросов в конструктивном ключе, в тесном контакте и взаимодействии сторон с российскими миротворцами", – отмечается в сообщении.

Ранее Пашинян призвал Москву инициировать в Совете Безопасности ООН отправку международной миссии в Нагорный Карабах. Он попросил Россию поступить таким образом, если она будет не в состоянии выполнять взятые на себя миротворческие обязательства.

11 марта министерство обороны России сообщило о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Отмечалось, что миротворческие силы РФ намерены организовать разбирательство по данному факту.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в сентябре 2022 года. 12 декабря Азербайджан перекрыл единственную дорогу, по которой Нагорный Карабах связан с Арменией.

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