Фото: depositphotos/labrador

Сплоченность российского народа стала неожиданностью для вражеских сил, сказал Владимир Путин в ходе встречи с главами муниципалитетов.

"То, что сейчас происходит, а именно сплоченность нашего общества, укрепление нашей экономики – не только в сельском хозяйстве и промышленности, рост потенциала вооруженных сил, – это полная неожиданность для противника. Полная и абсолютная", – добавил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что Россия не может вести себя так же, как временщики на Украине, которые оставляют своих раненых на произвол судьбы. По его словам, их бросают и даже не считают за своих людей.

Также глава государства подчеркнул, что Россия не может променять свой суверенитет на колбасу, как некоторые страны. Путин уверен, что страна защитит собственные историю, культуру, ценности и традиции.



Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине