Ситуация в отношениях с НАТО подошла к красной линии из-за Украины – Песков

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Отношения РФ и Североатлантического Альянса движутся к красной линии в связи с продвижением НАТО на Украину, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью телекомпании CNN.

"Мы видели большой объем информации о продвижении военной инфраструктуры НАТО на украинскую территорию, о снабжении оборонительными и наступательными вооружениями, подготовке украинских военных. И это привело нас к красной линии, привело к ситуации, которую мы больше не можем терпеть", – отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, РФ никому не грозит военной операцией, однако страна будет вынуждена принимать контрмеры, если будет идти дальнейшее расширение Альянса.

"Никто никому не угрожает военными действиями. Было бы безумием делать это. Но мы будем готовы предпринять ответные действия", – заявил пресс-секретарь.

Говоря о санкциях, Песков заявил, что Россия в полной мере самодостаточна, и исходя из этого не считает, что предлагаемые американской стороной новые ограничения являются для нее угрозой.

Накануне Сенат конгресса США не поддержал законопроект, предусматривающий введение санкций против российского газопровода "Северный поток – 2". Инициатива республиканца Теда Круза от штата Техас не набрала необходимые 60 голосов.

До этого заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд рассказала, что, если Россия вторгнется на Украину, санкции в отношении нее будут равнозначны полной изоляции Москвы от мировой финансовой системы.

Вторжение РФ вызовет разрушительные экономические санкции, подобных которым еще не было, продолжила Нуланд. В результате их принятия суверенный долг России заблокируют, страну отключат от платежной системы SWIFT, в этом случае страна фактически будет отрезана и изолирована от международной экономической системы.