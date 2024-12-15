Путин вручит госнаграды победителям и призерам XVII Паралимпийских летних игр 16 декабря

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин встретится с российскими спортсменами, которые стали победителями и призерами XVII Паралимпийских летних игр в Париже, и вручит им государственные награды. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте Кремля.

Мероприятие состоится в понедельник, 16 декабря, уточняется в сообщении.

Паралимпиада проходила в Париже в период с 28 августа по 8 сентября. В рамках этого соревнования россияне смогли завоевать 64 медали. Спортсмены выиграли 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые награды.

Всего на Игры было допущено около 90 россиян. Однако паралимпийцы из России и Белоруссии могли выступать на соревнованиях только в нейтральном статусе и их медали не учитывались в общем зачете.