15 декабря, 21:55Политика
Путин сообщил о продолжении процесса обмена пленными с Украиной
Фото: ТАСС/EPA/ALESSANDRO GUERRA
Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций заявил, что работа по обмену пленными с украинской стороной продолжается.
По словам российского президента, количество бойцов Вооруженных сил Украины, которые сдаются в плен, в последнее время резко увеличилось.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова по договоренности с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом посетила 119 украинских военнопленных, которые находятся на территории России. Украинский омбудсмен, в свою очередь, посетил 119 бойцов ВС РФ, которые находятся в плену на Украине.
До этого сообщалось, что пленный солдат 10-й горно-штурмовой бригады украинской армии Владимир Пиявка отказался от предложения обмена и принял решение остаться в России.
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