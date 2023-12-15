Путин сообщил о продолжении процесса обмена пленными с Украиной

Фото: ТАСС/EPA/ALESSANDRO GUERRA

Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций заявил, что работа по обмену пленными с украинской стороной продолжается.

По словам российского президента, количество бойцов Вооруженных сил Украины, которые сдаются в плен, в последнее время резко увеличилось.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова по договоренности с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом посетила 119 украинских военнопленных, которые находятся на территории России. Украинский омбудсмен, в свою очередь, посетил 119 бойцов ВС РФ, которые находятся в плену на Украине.

До этого сообщалось, что пленный солдат 10-й горно-штурмовой бригады украинской армии Владимир Пиявка отказался от предложения обмена и принял решение остаться в России.