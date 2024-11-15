Песков рассказал, что Путин и Шольц затронули сферу энергетики в разговоре

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В рамках разговора Владимира Путина и немецкого канцлера Олафа Шольца поднимались вопросы, которые касаются энергетической отрасли, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так, РИА Новости поинтересовалось у пресс-секретаря президента, обсуждались ли поставки российского газа. На что Песков ответил, что сфера энергетики затрагивалась.

Ранее стало известно о телефонном разговоре Путина и Шольца впервые за долгое время. Во время беседы российский лидер указал на деградацию отношений РФ и Германии по всем направлениям из-за недружественного курса немецких властей. Путин сделал акцент на том, что Москва всегда выполняла свои обязательства, в том числе в сфере энергетики, и по-прежнему готова взаимовыгодно сотрудничать.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отношения РФ и Германии вызывают "зубной скрежет", однако раньше власти ФРГ старались не допустить их разрыва. Сейчас же немецких политиков "совсем развезло", высказалась она.

