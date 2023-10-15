Путин заявил, что многополярный мир создается с ростом потенциала многих стран

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Многополярный мир создается сам по себе, этот процесс происходит в связи с ростом потенциала многих стран, включая Китай. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Владимира Путина Центральному телевидению Китая.

Российский президент отметил, что все страны, присоединившиеся к БРИКС, поддерживают концепцию создания многополярного мира. Никто из членов объединения не хочет быть на вторых ролях у какого-либо суверена, добавил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что действующая внешняя политика Китая построена на поиске компромиссов, в том числе политика проекта "Один пояс – один путь". Такой подход отличает КНР от других стран с тяжелым колониальным наследием.

До этого президент РФ сообщил, что странам СНГ необходимо создать устойчивую и независимую от внешнего влияния финансовую инфраструктуру. По его словам, создание подобной финансовой инфраструктуры является важным инструментом для дальнейшего наращивания торговых операций и инвестиционных потоков.