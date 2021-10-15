Путин прокомментировал ситуацию вокруг Нагорного Карабаха поговоркой

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Владимир Путин прокомментировал поговоркой "плохой мир лучше, чем хорошая война" ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства ответил на выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна о ситуации в Карабахе и работе российских миротворцев, которые прозвучали во время заседания Совета глав государств СНГ.

"Все это еще раз подтверждает наши мудрости российские по поводу того, что плохой даже мир лучше, чем хорошая война, всякая ссора красна миром и так далее", – сказал Путин.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября 2020 года. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня. Оно вступило в силу 10 ноября.

В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. Российских миротворцев направили в Карабахский регион.

