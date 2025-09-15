Путин открыл новые объекты "санитарного щита" России

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин открыл новые лабораторные и исследовательские центры в различных регионах страны. Мероприятие состоялось в День работников санитарно-эпидемиологической службы.

"Мы сейчас открыли в целом ряде российских регионов, в том числе в Донбассе, новые корпуса, лаборатории, научные центры Роспотребнадзора. И я хочу пожелать всем сотрудникам этих учреждений, да и всей системе Роспотребнадзора, успешной работы на благо России и наших граждан", – сказал президент по видеосвязи.

В частности, в Оренбурге появился новый лабораторный корпус, который значительно улучшит мониторинг эпидемиологической ситуации и качества окружающей среды в регионе. Также он будет способствовать усилению контроля за природными очагами инфекций на границе с Казахстаном.

В Волгограде возобновил работу реконструированный противочумный институт. Его мощности были увеличены вдвое, а площадь – на 50%. Новые подразделения для диагностики, вирусологических исследований и работы с животными позволят более глубоко изучать опасные патогены.

В свою очередь, современный противочумный центр был построен в Симферополе. Он будет контролировать эпидемиологическую обстановку по особо опасным инфекциям не только в Крыму, но и в Херсонской и Запорожской областях. Строительство центра велось на территории, где до 2014 года планировалось размещение иностранных лабораторий.

Еще один центр гигиены и эпидемиологии был запущен в Воронеже. Он в 2,5 раза увеличит лабораторную базу региона, что позволит быстрее и точнее выявлять патогены, незаявленные ГМО и токсины в продуктах и воде. Новый центр станет самой современной лабораторной базой в области.

Тем временем в Мариуполе восстановили лабораторный корпус, пострадавший во время боевых действий. Сейчас там капитально ремонтируют лабораторию, работающую с микроорганизмами высокой патогенности.

В рамках открытия новых объектов Путин призвал минимизировать риски распространения опасных инфекций в стране, поскольку от этого напрямую зависит здоровье и благополучие людей, а также безопасность государства в целом.

Глава государства подчеркнул важность быстрого реагирования на изменения в санитарно-эпидемиологической обстановке, чтобы граждане видели результаты работы Роспотребнадзора.

"Все время так и было на протяжении всей истории. А в последние годы, на протяжении предыдущих лет новейшей истории, я уже упоминал про этот коронавирус", – указал президент.

Путин также отметил значительный вклад молодежи в работу данной организации. По его словам, из 68 тысяч сотрудников Роспотребнадзора средний возраст составляет 48 лет, а 20% из них – до 35 лет.

"Это говорит о том, что, Анна Юрьевна (Попова, глава Роспотребнадзора. – Прим. ред.), вам и всем вашим коллегам в Москве удается привлечь к этой сложной и очень важной работе молодых специалистов, уже зрелых, но достаточно молодых и перспективных. Это очень здорово", – похвалил глава государства.

Российский лидер заверил, что государство продолжит укреплять материально-техническую базу подразделений Роспотребнадзора, активно внедрять современные цифровые технологии в их деятельность, а также улучшать условия труда и уровень подготовки сотрудников.

"И, надеюсь, это будет все привлекать молодых специалистов в работу в Роспотребнадзоре", – заключил глава страны.

В свою очередь, Попова во время ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора с участием Путина предупредила, что в России существуют риски возникновения новых инфекций, в том числе из-за развития синтетической биологии. По ее словам, Роспотребнадзор пересмотрел подходы до 2030 года и разработал 124 теста для быстрого выявления инфекций за час. Также были пересмотрены подходы к самому формированию тестов.