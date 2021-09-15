Военные РФ тщательно наблюдают за ситуацией вокруг ракетных пусков КНДР – Песков

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Российские военные пристально наблюдают за ситуацией вокруг ракетных пусков КНДР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Северная Корея провела два пуска ракет в 12:38 и 12:43 (06:38 и 06:43 по московскому времени).

Военные Южной Кореи и Японии не исключают, что это были баллистические ракеты. Предыдущий их пуск состоялся полгода назад – 25 марта. Обе ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

"Наши военные, естественно, самым тщательным образом наблюдают за ситуацией в этом регионе", – цитирует Пескова РИА Новости.

Утром стало известно, что КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря. Береговая охрана Японии зафиксировала падение снаряда в море. Позднее местные СМИ заявили, что через пять минут после запуска одного снаряда Северная Корея выпустила второй.

В понедельник, 13 сентября, Центральное телеграфное агентство Кореи передало сообщение об успешных испытаниях новой крылатой ракеты большой дальности – цели были поражены на расстоянии 1 500 километров.

После этого в Пентагоне заявили, что данные действия подтверждают направление властей КНДР на развитие своей военной программы. Это может нести угрозы для соседних стран и международного сообщества, считают в американском ведомстве.

В прошлом году КНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что пуски не нанесли ущерба японским судам и самолетам.