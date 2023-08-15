Путин обсудил с президентом Мали ситуацию вокруг Нигера

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Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой, следует из телеграммы на сайте Кремля.

Уточняется, что беседа прошла по инициативе малийского лидера.

"В продолжение российско-малийских переговоров на высшем уровне, прошедших 29 июля в Санкт-Петербурге, обсужден ряд вопросов дальнейшего развития дружественных двусторонних отношений", – говорится в сообщении.

Во время беседы участники особое внимание уделили обстановке в Сахаро-Сахельском регионе. Была подчеркнута важность урегулирования ситуации вокруг Нигера с помощью мирных политико-дипломатических средств.

Госпереворот в Нигере произошел 26 июля. Командующий президентской гвардией страны, генерал Чиани взял на себя ответственность за мятеж. Позже он объявил себя новым главой государства.

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) решило "как можно скорее" начать военную операцию в Нигере для восстановления у власти свергнутого президента Мохамеда Базума. Переходные правительства Буркина-Фасо и Мали, в свою очередь, поддержали мятежников и заявили, что военную интервенцию в Нигер они сочтут за объявление им войны.

В Нигере заявили о закрытии воздушного пространства