Мишустин утвердил правила функционирования информационной системы ОМС

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила функционирования государственной информационной системы обязательного медицинского страхования. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Система предназначена для учета сведений о медицинской помощи, контроля за качеством ее оказания, а также для ведения отчетности.

"Одна из задач ГИС – оптимизация обмена информацией между теми, кто участвует в предоставлении услуг медицинского страхования. <...> Запуск ГИС поможет оперативно решать вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования, и позволит повысить доступность медпомощи для граждан", – говорится в сообщении.

Для этого правила устанавливают особенности взаимодействия системы с другими ГИС, в числе которых ЕГИСЗ, "Электронный бюджет" и единый портал госуслуг. Кроме того, правила регулируют вопросы правового режима работы новой ГИС, организации доступа к ней и защиты информации.

В состав новой системы войдет единый регистр застрахованных лиц, он станет основой для перехода к цифровым полисам ОМС. Как отметили в правительстве, систему будут вводить постепенно. Ожидается, что ее полный функционал станет доступен в 2022 году.

Ранее сообщалось, что Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому участники рынка с 1 сентября смогут подавать заявление на ввоз лекарств в РФ через портал госуслуг.

Данный порядок не будет распространяться на психотропные и наркотические вещества. Изменения разработаны в связи с цифровизацией работы федеральных органов, а также для адаптации правил ввоза с нормативами ЕАЭС.

