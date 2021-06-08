Мишустин призвал мужчин чаще проходить диспансеризацию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал агитировать россиян регулярно проходить диспансеризацию. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава правительства отметил, что все необходимое для этого в России есть, однако граждане не хотят это делать, особенно мужчины. Он считает важным поддержать идею регулярной диспансеризации, объяснять мужчинам ее важность. По мнению премьер-министра, те, кто регулярно показывается врачу, дольше живут и меньше болеют.

"В мире давно все это знают, поэтому очень важно, чтобы мы еще с нашими мужчинами поговорили. <...> И агитировать мужчин, объяснить им, что это", – подчеркнул Мишустин.

Ранее стало известно, что более трех тысяч медицинских организаций в российских регионах смогут проводить расширенную диспансеризацию с июля 2021 года.

