Путин поставил задачи и переговорную позицию делегации РФ в Стамбуле

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин обозначил задачи и переговорную позицию российской делегации на встрече в Стамбуле по результатам анализа всех профильных докладов, полученных в ходе совещания накануне, 14 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Заседание было решено провести перед отлетом российских представителей в Турцию для подготовки ко встрече с украинской делегацией, указывал ранее официальный представитель Кремля.

На конференции присутствовали в том числе глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, глава ФСБ Александр Бортников и другие.

Первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров, как пояснил Песков, предоставил информацию о состоянии экономики и оборонной промышленности, а также о том, как выполняется гособоронзаказ, и доложил перспективных направлениях развития.

В свою очередь, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, Золотов и Бортников безопасности выступили по вопросам безопасности и другим аспектам их деятельности.

Лавров коснулся темы внешнеполитической повестки. Вместе с тем свои комментарии высказали Белоусов и Герасимов.

Кроме того, на заседании присутствовали и командующие группировками российских войск в зоне СВО. В ходе встречи они предоставили отчет о текущей ситуации на фронте, заключил Песков.

В рамках стартующих 15 мая российско-украинских переговоров представителям Москвы предстоит работать по установленным Путиным инструкциям, нацеленным на долгосрочный и прочный мир на Украине.

Россия ожидает серьезный обмен мнений, тогда как Украина, по данным СМИ, готова обсудить только вопросы, связанные с введением и мониторингом 30-дневного перемирия без предварительных условий, озвученное администрацией президента США Дональда Трампа.

