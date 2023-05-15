В Кремле выразили несогласие со словами Макрона о зависимости РФ от КНР

Фото: kremlin.ru

В Кремле выразили категорическое несогласие со словами лидера Франции Эммануэля Макрона о зависимости России от Китая. Отношения между РФ и КНР являются взаимовыгодными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы категорически с этим не согласны, потому что наши отношения с Китаем, с Китайской Народной Республикой носят характер стратегического, особенного партнерства, и это не связано с какой-то зависимостью кого-то", – сказал Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что отношения РФ и КНР строятся с учетом взаимной выгоды. Кроме того, Россия и Китай имеют близкое мировоззрение касательно международных дел, неприятия попыток диктата, навязывания чужого мнения в вопросах развития обеих стран.

Москва считает, что слова французского лидера свидетельствуют о неправильном понимании сути происходящего, уточнил Песков.

Ранее Макрон заявил, что архитектура безопасности Евросоюза должна обеспечивать отсутствие конфронтации с российской стороной, а также полные гарантии безопасности Украины. Кроме того, одной из задач ЕС на сегодняшний день является помощь Киеву в предполагаемом контрнаступлении. Президент Франции подчеркнул, что Россия потерпела геополитическое поражение.

Позже пользователи Twitter осудили слова французского лидера о геополитическом поражении России на Украине и становлении РФ зависимой от Китая. Они считают, что Россия проводит независимую политику, в отличие от Франции, а также что Китай совместно с Россией смеются над Макроном.