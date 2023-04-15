Путин подписал закон о переходе новых регионов РФ на московское время

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о переводе времени в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях на московское время. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон начнет действовать через десять дней после публикации документа. Так, новые регионы России войдут во вторую часовую зону (московское время, UTC+3).

Ранее Владимир Путин подписал закон, предполагающий создание единого реестра военнообязанных. Указом вносятся поправки в отдельные законодательные акты РФ по вопросу оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.

Президент РФ также подписал закон об электронных повестках, согласно которому военнообязанных можно будет оповещать онлайн. Кроме того, проектом вводится ряд ограничений для россиян, которые получили повестку, но не явились в военкомат.

Путин подписал закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных

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