Госдума рассмотрит законопроект об ужесточении ответственности за "пьяные" ДТП

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Депутаты Госдумы 17 апреля планируют рассмотреть в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя руководителя фракции "Единая Россия" в нижней палате парламента Андрея Исаева.

Депутат отметил, что в случае смерти человека предусматривается ответственность до 12 лет тюрьмы, если в ДТП погибли двое и более лиц, то за это можно получить до 15 лет тюрьмы.

Согласно статистике ГИБДД, только в прошлом году было зафиксировано более 15 тысяч ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. В результате этих аварий погибли 4296 человек, еще более 20 тысяч получили ранения.

Ранее был опубликован рейтинг самых "аварийных" водителей столицы. Как выяснилось, чаще всего за 2018 год в ДТП попадали обладатели страховых полисов с именами Алина и Эдуард.