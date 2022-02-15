Путин заявил о готовности к поставкам газа в Европу через Украину после 2024 года

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Владимир Путин заявил, что Россия готова продолжить поставки газа в Европу через Украину после 2024 года, когда истечет срок действующего контракта. Об этом сообщает РИА Новости.

"Естественно, если на это будет спрос со стороны европейских партнеров и это будет рентабельно, а сама газотранспортная система Украины будет находиться в исправном техническом состоянии", – сказал Путин после российско-германских переговоров.

Посол России в Германии Сергей Нечаев ранее рассказал, что РФ рассчитывает на возобновление сертификации газопровода "Северный поток – 2". В Москве надеются на профессиональное и неполитизированное проведение процедуры.

При этом глава МИД ФРГ Анналена Бербок допустила, что проект трубопровода может быть включен в санкционный список против России. Такая мера рассматривается в случае вторжения РФ на Украину.