Премьер Британии высказался за отказ Европы от "Северного потока – 2"

Фото: ТАСС/Stefan Sauer/dpa/picture-alliance
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение, что европейские страны должны отказаться от газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает ТАСС.
Глава британского правительства заявил, что "Запад должен быть единым". По мнению Джонсона, требуется найти альтернативные источники энергии.
Строительство трубопровода "Северный поток – 2" было завершено 10 сентября 2021 года. В ноябре того же года Федеральное сетевое агентство Германии приостановило его сертификацию из-за вопросов организационно-правового характера.
Посол России в Германии Сергей Нечаев ранее рассказал, что РФ рассчитывает на возобновление сертификации газопровода "Северный поток – 2". В Москве рассчитывают на профессиональное и неполитизированное проведение процедуры.
При этом глава МИД ФРГ Анналена Бербок допустила, что проект трубопровода может быть включен в санкционный список против России. Такая мера рассматривается в случае вторжения РФ на Украину.
Акции "Газпрома" выросли после завершения постройки "Северного потока – 2"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: