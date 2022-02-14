Премьер Британии высказался за отказ Европы от "Северного потока – 2"

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение, что европейские страны должны отказаться от газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает ТАСС.

Глава британского правительства заявил, что "Запад должен быть единым". По мнению Джонсона, требуется найти альтернативные источники энергии.

Строительство трубопровода "Северный поток – 2" было завершено 10 сентября 2021 года. В ноябре того же года Федеральное сетевое агентство Германии приостановило его сертификацию из-за вопросов организационно-правового характера.

Посол России в Германии Сергей Нечаев ранее рассказал, что РФ рассчитывает на возобновление сертификации газопровода "Северный поток – 2". В Москве рассчитывают на профессиональное и неполитизированное проведение процедуры.

При этом глава МИД ФРГ Анналена Бербок допустила, что проект трубопровода может быть включен в санкционный список против России. Такая мера рассматривается в случае вторжения РФ на Украину.

