США нарастили экспорт нефти и газа на фоне кризиса на Украине – СМИ

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США резко нарастили экспорт нефти и газа в Европу на фоне кризиса на Украине, сообщает газета The Wall Street Journal.

Автор статьи Дэниэл Ергин отметил, что рост добычи природных ископаемых стал для США геополитическим и экономическим активом, позволяющим вытеснить российских конкурентов с европейского рынка.

По его словам, несмотря на восстановление нефтегазовой отрасли после пандемии, Соединенные Штаты являются крупнейшим производителем, на 20% обгоняя Саудовскую Аравию и Россию.

Ранее экс-комиссар Техасской железнодорожной комиссии Райан Ситтон заявил, что полное прекращение поставок топлива из России вызовет крах мировой экономики. По его словам, такое решение спровоцирует увеличение цен на нефть до 200–300 долларов за один баррель.