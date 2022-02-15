Путин заявил, что рассчитывает услышать мнение Шольца о происходящем в мире

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Владимир Путин заявил, что рассчитывает услышать мнение канцлера Германии Олафа Шольца о событиях, происходящих в мире. Об этом сообщает ТАСС.

"Конечно, мне было бы в этой связи очень интересно, полезно услышать и ваши собственные оценки того, что происходит", – сказал Путин, приветствуя Шольца в Кремле.

По словам российского лидера, значительная часть переговоров с Шольцем будет отведена вопросам, посвященным безопасности в Европе и ситуации вокруг Украины.

Это первая встреча Путина и Шольца, которой предшествовал телефонный разговор 21 декабря 2021 года.

Беседа лидеров двух стран проходит в представительском кабинете Кремля при соблюдении мер эпидемиологической безопасности. Путин и Шольц расположились за шестиметровым овальным столом на расстоянии друг от друга.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц не сделал российский ПЦР-тест на коронавирус. Представитель Кремля отметил, что российская сторона уважает и относится с пониманием к антиковидным протоколам ФРГ.

Шольц ранее рассказал, что ФРГ обсуждает с ЕС и США масштабные и жесткие санкции против Москвы. При этом он подчеркнул, что все усилия Германии и союзников устремлены на то, чтобы в санкциях не было необходимости.

