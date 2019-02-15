Путину доложили о деле основателя Baring Vostok

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Владимир Путин проинформирован о деле основателя инвесткомпании Baring Vostok американца Майкла Калви, задержанного по подозрению в хищении 2,5 миллиарда рублей, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

15 февраля вместе с Калви были задержаны еще пять человек, включая двоих партнеров компании и директора по инвестициям. Всех, кроме основателя Baring Vostok, арестовали по решению Басманного суда столицы, а ему самому продлили срок задержания на 72 часа.

В суде Калви отметил, что не признает своей вины. По его словам, все произошло из-за корпоративного конфликта с совладельцем банка "Восточный" Артемом Аветисяном.

По данным СК, у банка "Восточный" были похищены 2,5 миллиарда рублей. Схему провернули через обмен выданного им "Первому коллекторскому бюро" кредита на пакет акций некой International Financial Technology Group, которые в действительности стоят 600 тысяч рублей. Калви же оценил весь пакет в три миллиарда рублей.

Уже после задержания гражданина США глава Сбербанка Герман Греф заявил, что знает его как порядочного человека и надеется, что случившееся окажется недоразумением.