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Политика

13:01

Путин предложил запретить чиновникам иметь иностранное гражданство

власть политика

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Президент России Владимир Путин ходе послания Федеральному собранию предложил запретить высокопоставленным чиновникам и государственным служащим иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.

Он подчеркнул, что речь идет о главах субъектов федерации, членах Совета Федерации, депутатах Госдумы, федеральных министрах, председателе правительства и его заместителях.

Ранее Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам призвал чиновников всегда следовать интересам граждан.

В ноябре глава государства подчеркивал, что "Единой России" необходимо "терзать и трясти" чиновников на местах и добиваться принятия необходимых решений. Он обращал внимание, что главное в работе партии – быть вместе с людьми и досконально знать их проблемы.

Российский лидер также поддерживал введение ответственности для чиновников за оскорбления граждан. Путин отмечал, что человек, который хамит и оскорбляет людей, не должен работать в органах власти.

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