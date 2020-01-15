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В ГД поддержали идею приравнять врачей к полицейским для борьбы с нападениями

В ГД поддержали идею приравнять врачей к полицейским
власть политика общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгения Смолянская

Идею приравнять врачей скорой помощи к сотрудникам полиции, чтобы бороться с нападениями на медиков, поддержали в Госдуме. Член комитета нижней палаты парламента Алексей Куринный отметил, что у людей будет меньше желания применять физическую силу к врачам скорой.

"Будет меньше желания применять к нему физическую силу, оскорблять или еще что-то, связанное с этим, а, соответственно, и противодействовать оказанию медицинской помощи – выполнению долга врача", – заявил Куринный Агентству "Москва".

Ранее глава Общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков предлагал приравнять врачей к полиции и обеспечить "тревожной кнопкой".

Он пояснил, что за нападение на полицейского предусмотрена уголовная ответственность, а у сотрудников экстренных служб нет дополнительной юридической защиты.

Президент Национальной медицинской палаты (НМП) Леонид Рошаль считает, что законопроект об ужесточении наказания за нападение на врачей скорой помощи не защищает медработников. По его словам, поправки предусматривают наказание нарушителя, только если врачу помешают оказать медпомощь и для пациента в этом случае наступят последствия в виде тяжелого вреда здоровью либо смерть.

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