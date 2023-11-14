Песков сообщил о переносе запланированного у Путина совещания по ТЭК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК), запланированное у Владимира Путина на вторник, 14 ноября, перенесено, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, многие темы, которые были на повестке дня, уже определены в рабочем порядке. В связи с этим было принято решение перенести совещание. Сроки его проведения огласят дополнительно, добавил представитель Кремля.

Ранее Путин сообщил, что российский топливно-энергетический комплекс чувствует себя уверенно, несмотря на санкции. По его словам, компании продолжают развиваться и решать стоящие перед ними задачи.

До этого президент заявлял, что Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира по итогам 2022 года. Он указал, что это произошло, несмотря на "пессимистические прогнозы" ряда экспертов.

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