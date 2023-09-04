Российский ТЭК чувствует себя уверенно, несмотря на санкции – Путин

Фото: kremlin.ru

Российский топливно-энергетический комплекс чувствует себя уверенно, несмотря на санкции. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по вопросу реализации проекта "Мурманский СПГ".

"Несмотря на откровенно враждебные действия ряда стран, незаконные и бесконечные ограничения, санкции, российский ТЭК – наши нефтяные, газовые компании – в целом чувствуют себя уверенно", – сказал российский лидер.

По его словам, компании продолжают развиваться и решать стоящие перед ними задачи.

Ранее Путин заявлял, что Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира по итогам 2022 года. Он указал, что это произошло, несмотря на "пессимистические прогнозы" ряда экспертов.

По данным Всемирного банка, Россия смогла обогнать Германию по паритету покупательной способности и объему экономики. Путин отметил, что российские производители активно занимают ниши, которые освободили иностранные компании, уйдя в рынка РФ.



В США признали, что экономика РФ показала свою прочность перед западными санкциями