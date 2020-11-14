Путин наградил членов экипажа Ми-24, сбитого Азербайджаном в Армении

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Владимир Путин наградил орденом Мужества за отвагу и самоотверженность членов экипажа вертолета Ми-24, сбитого Азербайджаном в Армении. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Орденом Мужества награжден старший лейтенант Владислав Грязин, а также посмертно награждены майор Юрий Ищук и старший лейтенанта Роман Федин.

Атака на вертолет Ми-24 была произведена со стороны азербайджанских военных 9 ноября. Летательный аппарат сбили залпом из переносного зенитно-ракетного комплекса. Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принес извинения за сбитый вертолет и заявил о готовности выплатить компенсацию за произошедшее. В стране также возбудили уголовное дело для расследования трагедии.