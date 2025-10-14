Путин провел три международных телефонных разговора 14 октября

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин провел три международных телефонных разговора во вторник, 14 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Первый телефонный разговор состоялся с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры двух стран обсудили вопросы сотрудничества и подготовку к предстоящему в ноябре 2025 года государственному визиту Токаева в Россию.

Второй телефонный разговор Путин провел с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Во время беседы стороны подняли тему совместных проектов, в том числе в сфере энергетики.

Также российский лидер поговорил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Путин поблагодарил коллегу за теплый прием, который был оказан в ходе его недавнего визита в Душанбе. Главы государств отметили, что прошедшие в Таджикистане переговоры были конструктивными, а пакет подписанных совместных документов придаст импульс дальнейшему развитию отношений России и Таджикистана.

Ранее СМИ сообщили, что президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа намерен посетить Россию 15 октября. Уточнялось, что он планирует поговорить с Владимиром Путиным о развитии политического и экономического сотрудничества двух стран. Кроме того, сирийский лидер намерен обсудить с главой РФ региональные и международные события, которые представляют взаимный интерес.

