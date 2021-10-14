В Кремле не обсуждают тему корректировки пенсионной реформы в РФ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти не обсуждают тему корректировки пенсионной реформы в России.

"Нет, подобных обсуждений в Кремле не ведется", – приводит его слова ТАСС.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов и председатель "Справедливой России – Патриотов – За правду" Сергей Миронов предлагали отменить пенсионную реформу. По мнению лидеров партий, следует вернуться к прежнему пенсионному возрасту.

Однако правительство РФ не поддержало законопроект о возвращении выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин в связи с несоответствием концепции повышения уровня пенсионного обеспечения граждан.

В кабмине подчеркнули, что в законопроекте отсутствуют объективные обоснования, говорящие о необходимости внесения таких изменений, а также нормы, определяющие источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств.

