Кабмин не поддержал законопроект КПРФ о возвращении прежнего пенсионного возраста

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правительство РФ не поддержало законопроект КПРФ о возвращении выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, в связи с несоответствием концепции повышения уровня пенсионного обеспечения граждан.

"Предусмотренные законопроектом изменения не соответствуют концепции федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий, обеспечивающей повышение уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям, а также долгосрочный рост уровня доходов нынешних и будущих пенсионеров, в том числе посредством ежегодной индексации размеров пенсий выше уровня инфляции", – говорится в заключении кабмина.

Федеральный закон, вступивший в силу с 1 января 2019 года, предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста. Только в 2028 году начнется назначение выплат по старости в 65 лет мужчинам и в 60 лет женщинам.

В правительстве подчеркнули, что в законопроекте партии отсутствуют объективные обоснования, говорящие о необходимости внесения таких изменений, а также нормы, определяющие источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств, которые возникнут в связи с реализацией закона в случае его принятия.

"Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, реализация предлагаемых положений потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета. Однако соответствующие бюджетные ассигнования федеральными законами "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" и "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" не предусмотрены", – отметили в кабмине.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов и председатель "Справедливой России – Патриотов – За правду" Сергей Миронов на встрече Владимиром Путиным также предлагали отменить пенсионную реформу. По мнению лидеров партий, следует вернуться к прежнему пенсионному возрасту.

