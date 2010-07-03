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Политика

18:34

Путин подарил королю Саудовской Аравии камчатского кречета

власть политика

Фото: ТАСС/Денис Ичеткин

Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду камчатского кречета. Это самка по кличке Альфа. Об этом сообщает ТАСС.

Глава российского государства рассказал, что кречет – это камчатская птица. Он добавил, что на Камчатке создан специальный центр по их разведению. В качестве ответного подарка король подарил Путину картину.

По словам источника в российской делегации, кречет натренирован охотиться на птиц.

14 октября Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию с государственным визитом. В аэропорту Эр-Рияда российского лидера приветствовали артиллерийским салютом из 21 залпа.

По дороге в Королевский дворцовый комплекс его лимузин "Аурус" двигался в сопровождении кавалерийского эскорта. Конники, окружавшие автомобиль Путина, держали российские и саудовские государственные флаги.

Уже во дворце духовой оркестр исполнил гимны России и Королевства. Затем прошла церемония представления делегаций двух стран, а после нее – государственный прием от имени короля Сальмана Аль Сауда в честь президента РФ. Уже после этого начались российско-саудовские переговоры на высшем уровне.

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