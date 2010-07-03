Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии

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Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию с государственным визитом, сообщает "Интерфакс".

В аэропорту Эр-Рияда российского лидера приветствовали артиллерийским салютом из 21 залпа. По дороге в Королевский дворцовый комплекс его лимузин "Аурус" двигался в сопровождении кавалерийского эскорта. Конники, окружавшие автомобиль Путина, держали российские и саудовские государственные флаги.

Уже во дворце духовой оркестр исполнил гимны России и Королевства. Затем прошла церемония представления многочисленных делегаций двух стран, а после нее – государственный прием от имени короля Сальмана Аль Сауда в честь президента РФ.

Уже после этого начались российско-саудовские переговоры на высшем уровне.

Владимир Путин приехал в Саудовскую Аравию по приглашению короля. Эта поездка стала первой с 2007 года.

На месте пройдут переговоры по десяти проектам, связанным с нефтью и аграрной сферой. Эти переговоры могут обеспечить торговые соглашения на миллиарды долларов.

